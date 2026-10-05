L'effetto immediato del cambio d'ora sarà una notte più lunga e un'ora di sonno in più. Ma poi le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio. Tale cambiamento può influire in parte anche sulle abitudini quotidiane, dagli spostamenti casa-lavoro alle attività pomeridiane di adulti e bambini. E per alcuni servono giorni di adattamento al nuovo ritmo. Il cambio d'ora può provocare anche temporanei disturbi come sonnolenza, irritabilità e lievi variazioni dell'umore. Lo ha sottolineato Luigi Ferini-Strambi, direttore del Centro di medicina del sonno dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Neurologia: "Si tratta di una sorta di mini jet lag", per cui l'organismo ha necessità di adattarsi ai nuovi ritmi.

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