Ora legale e ora solare, quanto fa risparmiare il cambio di orario?

Ora legale e ora solare 2025, quanto fa risparmiare il cambio di orario?
Nella notte ta il 25 e il 26 ottobre le lancette tornano indietro di un'ora. Da tempo in molti criticano questo sistema, tra cui anche l'Ue: la Commissione europea aveva presentato una proposta per abbandonare il doppio orario già nel 2018. Anche di questo si è parlato nella puntata del 24 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- Le lancette si spostano indietro di un’ora: nella notte tra oggi e domani, 25 e 26 ottobre, si lascia l’ora legale, pensata per sfruttare al meglio la luce nei mesi estivi, per tornare all’ora solare (quella "naturale"). Come ogni anno, si discute sul senso di continuare con questo sistema, mentre si moltiplicano sempre di più i suoi detrattori. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 24 ottobre.
- Non sono moltissimi i Paesi che due volte all’anno fanno il cambio di orario. Si tratta comunque perlopiù di un’usanza americana ed europea. Gli Stati segnati in scuro nell’immagine hanno adottato il sistema dell’ora legale su tutto il loro territorio nazionale, quelli in chiaro solamente in alcune zone.
- Da tempo ormai Bruxelles spinge per eliminare il cambio d’ora. La proposta in tal senso avanzata dalla Commissione europea del 2018 era anche stata approvata dal Parlamento Ue, ma il Consiglio europeo ha lasciato cadere la questione nel nulla.
- Questo non vuol dire che il dibattito non sia ancora aperto. Anzi: proprio in questi giorni il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha parlato di un sistema che "ci danneggia" - secondo molti medici il cambio d'ora costante danneggia la salute - e che "non fa nemmeno risparmiare più energia", motivo per cui era stato introdotto.
- Secondo gli ultimi dati diffusi da Terna, nel 2025 i sette mesi di ora legale hanno fatto risparmiare energia per 310 milioni di kWh. In euro si tratta di 90 milioni. Ne vale la pena? La polemica è proprio su questo.
- Negli ultimi 20 anni il risparmio è crollato. Solo 20 anni fa era di quasi 600 milioni di kWh, quindi il doppio rispetto ad adesso.
- L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo, quando tornerà l'ora legale e l'orario andrà in avanti di un'ora: accadrà per la precisione nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026.