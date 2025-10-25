Ora legale e ora solare, quanto fa risparmiare il cambio di orario?

Nella notte ta il 25 e il 26 ottobre le lancette tornano indietro di un'ora. Da tempo in molti criticano questo sistema, tra cui anche l'Ue: la Commissione europea aveva presentato una proposta per abbandonare il doppio orario già nel 2018. Anche di questo si è parlato nella puntata del 24 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24