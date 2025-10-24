Ora solare 2025, quando spostare le lancette dell'orologio indietro

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre in Italia tornerà l'ora solare. Il cambio dell'ora autunnale prevede uno spostamento delle lancette degli orologi un'ora indietro, con le 03:00 che diventeranno le 02:00 e un'ora di sonno in più

L’ora legale torna in soffitta e le lancette si impostano nuovamente su quella solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, bisognerà spostare gli orologi indietro di un’ora. In questo modo, oltre a dormire un'ora in più, guadagneremo un'ora di luce al mattino presto, ma perderemo un'ora di luce nel tardo pomeriggio. Infatti il motivo del cambio dell’ora, che da anni divide l’opinione pubblica, è quello di sfruttare meglio le ore di luce naturale del tardo pomeriggio e della sera, per ridurre la necessità di illuminazione artificiale e favorendo il risparmio energetico. Per tornare all'ora legale dovremo aspettare la prossima primavera quando a fine marzo riporteremo avanti di un'ora i nostri orologi.

Il dibattito sull’abolizione dell’obbligo

Da diversi anni si discute sulla possibilità di mantenere l'ora legale per tutto l'anno, invece di alternarla all'ora solare. Il sistema attuale, che prevede 5 mesi di ora solare e 7 mesi di ora legale, è in vigore dagli anni '60. Nel 2018, il Parlamento europeo ha approvato l'abolizione dell'obbligo di cambiare ora, in vigore dal 1996, lasciando la decisione a ogni singolo Stato membro. Tuttavia, non è stata raggiunta un'intesa comune tra i Paesi europei.

La posizione di Sanchez

A risollevare il dibattito è stato lunedì il premier spagnolo Pedro Sanchez, che in un video pubblicato su X ha annunciato che Madrid avrebbe chiesto in Ue di abolire il cambio orario. “Cambiare l’ora due volte all’anno non ha più senso. Aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita delle persone”, ha affermato il leader socialista. In effetti oggi il contenimento dei consumi derivante dal cambio d’orario è considerato marginale con la diffusione di illuminazione LED e l’uso crescente di dispositivi a basso consumo.