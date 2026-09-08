Ora solare 2026, quando torna: come spostare le lancette e cosa cambia

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare è previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, quando le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora. Nel momento in cui l'orologio segnerà le 3 di notte, si tornerà alle 2. Si dormirà di fatto un'ora in più, ma a partire dal giorno successivo farà buio prima

L'estate sta per giungere al termine e, di conseguenza, anche le giornate saranno più corte. Il passaggio dall'ora legale all'ora solare è previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 , quando le lancette si sposteranno indietro di un’ora. Nel momento in cui l'orologio segnerà le 3 di notte , si tornerà alle 2. Si dormirà di fatto un'ora in più, ma a partire dal giorno successivo farà buio prima. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

L'ora solare 2026

Il cambio dell'ora nella notte tra il 24 e il 25 ottobre avverrà quindi alle 3 di notte. Il vantaggio immediato sarà un’ora di sonno in più: quando l’orologio segnerà le 3, tornerà indietro alle 2 facendoci “guadagnare” un po' più di riposo. Dal giorno successivo però farà buio prima nel pomeriggio e il sole sorgerà un’ora prima rispetto all’orario indicato dall’orologio. Cosa bisogna fare, quindi? Per chi utilizza smartphone, computer, tablet e gran parte degli orologi collegati alla rete, il passaggio all’ora solare avverrà automaticamente. Per gli orologi analogici e per alcuni dispositivi non connessi sarà invece necessario intervenire manualmente spostando le lancette all'indietro.

Il dibattito sul cambio d'ora in Italia

Intanto, in Italia si è riacceso il dibattito sull'abolizione del cambio d'ora. Lo scorso marzo la Camera ha avviato un’indagine conoscitiva sull’ipotesi di rendere permanente l’ora legale. Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti da Terna, citati dall'Ansa, tra il 2004 e il 2025 l’ora legale ha consentito in Italia un risparmio di oltre 12 miliardi di kWh, pari a circa 2,3 miliardi di euro. A livello europeo, invece, la proposta di abolire il cambio stagionale dell’ora, presentata dalla Commissione nel 2018, non è ancora giunta a una decisione definitiva.

Il calendario del cambio d’ora

Per i prossimi mesi, quindi, il calendario del cambio d'ora è il seguente:

25 ottobre 2026 : torna l’ora solare

28 marzo 2027: salvo modifiche normative, si ritorna all’ora legale.