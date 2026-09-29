Il podcast conquista l'Italia, dieci anni di Festival del Podcasting

Diretto da Ester Memeo e organizzato da Podstar, nell’anno del suo decennale, il primo e più longevo evento italiano dedicato al podcasting amplia così la propria dimensione nazionale. L’obiettivo resta quello della prima edizione del 2016: mettere in relazione creator, editori, aziende e professionisti della comunicazione, offrendo occasioni concrete di formazione e networking.

Il Festival del Podcasting 2026 accende i motori. Dal 21 al 30 settembre una rete di eventi locali accompagnerà il pubblico verso le due giornate del 2 e 3 ottobre a Cascina Triulza, nell’area MIND Milano Innovation District, dedicate ai cambiamenti che stanno trasformando il podcast e l’audio digitale tra nuovi linguaggi, intelligenza artificiale, video podcast, informazione, branded content e modelli di business.

Gli eventi diffusi aprono il Festival

Dal 21 al 30 settembre gli eventi diffusi porteranno il Festival in diverse città italiane, tra cui Milano, Genova, Rimini, Roma, Trieste, Piacenza, Viggiano (PZ), Rieti e Palermo, oltre a una serie di appuntamenti online. Il calendario comprende corsi di formazione professionale dedicati al rapporto tra podcast e giornalismo - organizzati con gli OdG della Lombardia e dell’Emilia Romagna - incontri pubblici, ascolti collettivi, passeggiate sonore, podcast live e momenti di networking. Tra i luoghi coinvolti figurano il Museo del Novecento, l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare e il Talent Garden dei Giardini Baltimora di Genova, dove debutterà il nuovo format PodCafè. Un percorso che anticiperà l’evento di Milano e mostrerà come il podcast sia ormai capace di abitare radio, musei, scuole, redazioni e spazi culturali.

Due giornate, due identità

Venerdì 2 ottobre sarà l’Industry Day, principalmente dedicato a brand, piattaforme, produttori e agenzie. Al centro del programma ci saranno l’impiego strategico del podcast, il branded content, la multicanalità, l’integrazione tra audio, SEO e intelligenza artificiale, l’advertising e i nuovi modelli di business. Sarà presentata la nuova ricerca NielsenIQ commissionata da Audible, dedicata ai trend di ascolto e al profilo degli ascoltatori italiani. Verrà affrontato anche l’impiego dell’AI nella produzione e nell’utilizzo della voce, interrogandosi su ciò che resta insostituibilmente umano quando le tecnologie generative entrano nei processi creativi.



Si affiancheranno anche workshop e laboratori per chi vuole migliorare le proprie competenze di podcasting, con appuntamenti dedicati alla scrittura per l’ascolto, alle strategie multichannel data driven, alla lavorazione sonora e alla presenza vocale. La giornata ospiterà inoltre il tradizionale contest per i podcast emergenti - con un Open Mic curato dagli associati ASSIPOD - e si concluderà con l’AperiPodcast sponsorizzato da Acast e accompagnato da DJ set di Ariele Frizzante.

Sabato 3 ottobre sarà il Creator Day, la giornata aperta al pubblico e dedicata a podcaster e professionisti che vogliono far crescere il proprio progetto. In Auditorium il programma si concentrerà su promozione, discoverability, monetizzazione e distribuzione. Nella Sala Academy si alterneranno podcast live, presentazioni e workshop. Torna anche il Podcast Pitch, lo spazio in cui autori e autrici presentano i propri progetti direttamente a produttori, editori e operatori del settore. A valutare e ascoltare le proposte saranno Andrea Borgnino di RaiPlay Sound, Alessandra Scaglioni di Radio 24 e 24Ore Podcast e Giuseppe Paternò Raddusa, autore e sceneggiatore, con la moderazione di Ester Memeo.