Melanoma, nuova vaccino a mRNA contro il cancro: ecco come funziona

Stando al parere del dottor Michele Del Vecchio, responsabile dell'Oncologia Medica dei Melanomi all'Istituto Nazionale Tumori di Milano, centro che ha coinvolto il maggior numero di pazienti al mondo nello studio (82), INTerpath-001 rappresenta "il primo e unico studio di fase 3 che ha dimostrato che, grazie alla combinazione del vaccino a mRna con l'immunoterapia, è possibile ottenere risultati superiori alla terapia standard. Inoltre, la nuova combinazione ha evidenziato buona tollerabilità, senza incremento di effetti collaterali".