Al Forum Enpaia 2026 esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo agricolo hanno discusso di risorse strategiche, sicurezza alimentare e competitività. Al centro del confronto anche il ruolo di acqua, terra e lavoro come questioni fondamentali per lo sviluppo economico e sociale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Una detassazione degli investimenti delle casse di previdenza con un vincolo ad orientare le risorse verso l'economia reale che crea occupazione". È la proposta lanciata dal neo presidente di Enpaia Massimo Gargano in apertura del Forum Enpaia 2026 "Economia e Società" alla Borsa di Milano su "Crescita, investimenti e risorse strategiche". Secondo Gargano, le grandi sfide del nostro tempo non si misurano soltanto "nei mercati finanziari, nei tavoli della diplomazia internazionale o negli indicatori economici", ma "nella capacità di un Paese di garantire acqua, cibo, energia, lavoro e opportunità alle proprie comunità, trasformando le risorse strategiche in fattori di stabilità, crescita e coesione". In questo quadro, Enpaia può affiancare "alla funzione previdenziale una crescente capacità di investimento nell'economia reale e nelle grandi trasformazioni del sistema agricolo".

Agricoltura e acqua Per il ministro Francesco Lollobrigida, l'agricoltura italiana è tornata protagonista: per il secondo anno consecutivo è la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto, leader nella qualità dell'agroalimentare. Al centro del dibattito anche il tema dell'acqua. Per il professor Omar M. Yaghi, la sicurezza idrica è inseparabile dalla sicurezza nazionale. "Quando le comunità non dispongono di un accesso affidabile all'acqua pulita spesso ne conseguono instabilità economica, migrazioni e tensioni politiche". L'indipendenza idrica, secondo il Nobel per la Chimica che ha sviluppato un sistema per la produzione di acqua potabile dall'atmosfera già operativo con Atoco, diventerà "una delle grandi rivoluzioni tecnologiche di questo secolo" e l'Italia dispone delle competenze per diventare un riferimento nel settore.

Competitività e sicurezza La competizione globale, secondo il Presidente di Leonardo Francesco Macrì, ha cambiato natura: "oggi non si confrontano più soltanto imprese, ma interi sistemi-Paese". "Per l'Italia – spiega - è fondamentale concentrare gli investimenti nei settori in cui possediamo competenze distintive, valorizzando le nostre eccellenze industriali e tecnologiche. In questo scenario – sottolinea - l'industria della difesa e della sicurezza rappresenta una leva strategica per l'autonomia del Paese e per la crescita economica, grazie alla capacità di generare innovazione, rafforzare le filiere e creare occupazione qualificata. È da questa integrazione tra sicurezza, tecnologia e sviluppo industriale – conclude Macrì - che può prendere forma una nuova economia dell'innovazione, capace di rafforzare la competitività dell'Italia e dell'Europa". Potrebbe interessarti Enpaia, Massimo Gargano nuovo presidente della fondazione

Il ruolo del cibo e del lavoro Nel panel dedicato a Terra e Cibo, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo ha ribadito che "terra e cibo sono diventate questioni di sicurezza nazionale, al pari dell'energia e della difesa", criticando le regole europee che, a suo giudizio, penalizzano gli agricoltori italiani e chiedendo maggiore reciprocità negli scambi commerciali. La segretaria generale della Uila Enrica Mammucari ha invece richiamato l'attenzione sul ruolo dei lavoratori: "Il lavoro rappresenta la prima infrastruttura dell'agricoltura italiana ed europea e va difeso affinché siano tutelati al contempo sicurezza alimentare, imprese oneste, ambiente e territori". La qualità del cibo e il suo valore, ha aggiunto, sono "inseparabili dalla dignità di chi lo produce".