Enpaia: agroalimentare made in Italy decisivo per i consumatori

La relazione annuale della Fondazione ha confermato il valore dei prodotti made in Italy per i consumatori italiani. Ma a fronte di un incessante aumento dell'indice generale dei prezzi, i salari non crescono. Il rischio è che mangiare sano diventi sempre più un privilegio ascolta articolo

La Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) ha presentato questa mattina al Senato la propria relazione annuale, che ha messo in luce tre elementi: il valore dei prodotti made in Italy per i consumatori italiani, la centralità dei produttori nel futuro della Fondazione e la valorizzazione dell’agroalimentare come volano per l’economia nazionale.

Enpaia ha investito 500 milioni nell'agroalimentare di qualità Gli asset strategici su cui si è mossa Enpaia nel 2025 sono conti in ordine, investimenti nelle aziende dell’agroalimentare e valorizzazione dei prodotti del made in Italy a tutela dei consumatori italiani. I prodotti agroalimentari italiani restano al centro degli interessi dei produttori, dei consumatori e degli investitori istituzionali, come la cassa di previdenza del settore agricolo. Ed Enpaia si è mossa coerentemente su queste direttrici, investendo 500 milioni nell’economia reale e nell’agroalimentare di qualità. Ad annunciarlo è stato il Presidente di Enapia, Giorgio Piazza, durante la presentazione della relazione. Vedi anche Made in Italy, marchi storici toccano quota mille: quanto vale settore

Direttore Enpaia: "Puntiamo a entrare nel capitale di altre aziende" Per il Direttore Generale della Fondazione, Roberto Diacetti, si tratta di una scelta "resa possibile grazie a un bilancio solido che nel 2025 ha fatto registrare un avanzo di oltre 27 milioni di euro e un patrimonio in crescita che consentirà di replicare, anche nel corso di quest’anno, investimenti mirati a sostegno soprattutto delle aziende italiane del settore primario". "Non a caso – aggiunge Diacetti – dopo l’ingresso nel capitale di Masi Agricola (produttore del famoso Amarone della Valpolicella), di BF (la più grande azienda agricola italiana), di Granarolo (l’unico grande player del settore lattiero-caseario italiano) e di Granterre (tra le primarie aziende produttrici di salami e formaggi) puntiamo a entrare nel capitale di altre aziende agroalimentari italiane”. Leggi anche Aumentano famiglie in sostegno alimentare, ma i prezzi salgono ancora

Molte famiglie con redditi bassi devono rinunciare al made in Italy L’obiettivo della Fondazione, oltre a garantire la solidità delle aziende italiane del settore, è anche quello di sostenere l’intera filiera del settore. Ed è qui che si lega la strategia degli investimenti della Fondazione con la domanda di prodotti alimentari di alta qualità da parte degli italiani, certificata dai dati della ricerca Enpaia-Censis sui “Consumi alimentari degli italiani”. Dalla ricerca emerge che il 93% degli italiani considera il mangiare sano un investimento sulla salute e oltre il 90% lo ritiene un’esigenza irrinunciabile. Chiediamo di mangiare sano, siamo disponibili a spendere anche di più, in prodotti soprattutto italiani, ma ci sono molte famiglie, con redditi bassi, che devono rinunciare al made in Italy a causa dell’aumento dei prezzi. Potrebbe interessarti Rincari, quali prodotti alimentari sono aumentati di più in 10 anni?