Via libera alla produzione dei nuovi aerei Boeing 737 Max 7 negli Usa

Via libera alla produzione negli Usa del nuovo Boeing 737 Max 7, la versione più piccola dell’aereo maggiormente venduto dall’azienda, il 737 Max. L’approvazione è arrivata dalla Federal Aviation Administration (Faa) che ha sottolineato come l’approvazione del nuovo modello "riflette anni di lavoro costante per risolvere complesse questioni tecniche e per completare un'approfondita revisione del progetto dell'aereo e delle relative analisi di sicurezza". Un lavoro lungo e approfondito che ha infatti causato un ritardo di quasi dieci anni nella certificazione del Max 7, specialmente a causa del maggiore controllo normativo a seguito degli incidenti mortali che hanno coinvolto il Max 8 nel 2018 e nel 2019.