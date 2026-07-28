Secondo l'agenzia, il difetto potrebbe provocare lesioni ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio in caso di atterraggio d'emergenza o bloccare il corridoio e rallentare l'evacuazione. La direttiva di aeronavigabilità proposta dalla FAA, emessa lunedì 27 luglio, si applicherebbe a 453 jet registrati negli Stati Uniti. L'agenzia non ha precisato se il problema coinvolga anche operatori internazionali, che in genere recepiscono le direttive dell'autorità americana quando applicabili.

I problemi emersi sui Boeing 737

Secondo la società di consulenza e intelligence aeronautica IBA, sono in servizio quasi 2.300 aerei Boeing 737 MAX in tutto il mondo, di cui 823 negli Stati Uniti.

La direttiva proposta arriva mentre Boeing si impegna a migliorare la qualità della produzione e ad aumentare la produzione sotto la guida dell'amministratore delegato Kelly Ortberg. Ma i difetti di qualità della produzione non sono una novità: i problemi sono emersi all'inizio del 2024, quando un pannello di chiusura di una porta di un Boeing 737 MAX di Alaska Air, praticamente nuovo, si è staccato durante un volo. Nella proposta di direttiva sull'aeronavigabilità, la FAA ha affermato di aver ricevuto una segnalazione secondo cui alcuni sedili passeggeri non erano installati correttamente nelle guide. Ciò significava che i componenti potevano sganciarsi dalle guide dei sedili in caso di aumento del carico, turbolenza o atterraggio di emergenza, ha affermato la FAA.