Francoforte, cede il carrello di un Boeing

Il carrello anteriore di un Boeing 787 BA.N si è crollato inaspettatamente in un gate dell’aeroporto di Francoforte il 4 giugno. Diversi membri del personale sono rimasti feriti. «I passeggeri non erano ancora saliti a bordo», ha dichiarato un portavoce della compagnia in un comunicato inviato via e-mail, aggiungendo che al momento dell’incidente, riportato per primo da Bloomberg News, a bordo dell’aereo si trovavano membri dell’equipaggio e del personale di terra. L'incidente è avvenuto alle 12:45 (10:45 GMT) e il jet avrebbe dovuto partire per Los Angeles con il volo.