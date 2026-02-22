Il volo AF895 era diretto a Parigi ed è stato costretto a rientrare dopo 25 minuti a causa dell'incidente tecnico. Nessun ferito tra i passeggeri e l'equipaggio
Un aereo della compagnia Air France è dovuto rientrare all'aeroporto di Fort-de-France, in Martinica, pochi minuti dopo il decollo a causa di un guasto a uno dei motori che ha provocato un incendio. La compagnia aerea francese ha spiegato che il volo AF895, diretto a Parigi, è rientrato dopo 25 minuti a causa di un "incidente tecnico", in particolare un problema di pompaggio, che ha interessato uno dei due motori dell'aereo, un Boeing. La decisione è stata presa "in conformità con le procedure del costruttore e le linee guida della compagnia, applicando il principio di precauzione", ha sottolineato Air France in una dichiarazione trasmessa ai media.
Nessun ferito
Nessuno dei 469 passeggeri è rimasto ferito e la compagnia aerea ha insistito affinché i suoi team li assistessero all'atterraggio, assicurando che avrebbe inviato un altro aereo da Parigi per trasferirli il prima possibile. Ha inoltre osservato che il pompaggio del motore è un evento "noto e controllato" per il quale gli equipaggi si allenano più volte all'anno per essere in grado di gestire la situazione quando si verifica.
Esplosione in volo e fiamme visibili da terra
In dichiarazioni rilasciate al canale martinicano La 1ère, il pilota, Richard Reclus, ha spiegato che il decollo si è svolto "normalmente", ma che "dopo appena un minuto il motore destro ha iniziato a pompare", il che ha causato un flusso d'aria insufficiente nel motore, con combustione irregolare ed esplosioni con fiamme spettacolari visibili anche da terra. "Abbiamo immediatamente avviato le procedure e preparato l'equipaggio per il volo di ritorno", ha dichiarato Reclus, sottolineando che "l'atterraggio è andato perfettamente bene".
