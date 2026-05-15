Secondo i documenti ufficiali dell'Office of Government Ethics, l'agenzia del governo federale degli Usa incaricata di gestire le dichiarazioni finanziarie, il tycoon avrebbe effettuato tra i 220 e i 750 milioni di dollari di transazioni finanziarie nel primo trimestre del 2026. Tra le principali operazioni, l'acquisto di azioni in Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing e Costco Wholesale

Migliaia di operazioni finanziarie nei primi tre mesi di quest'anno. È questo il bilancio degli investimenti di Donald Trump, come emerso dai documenti ufficiali dell'Office of Government Ethics, l'agenzia del governo federale degli Usa incaricata di gestire le dichiarazioni finanziarie. Stando ai dati ufficiali, il tycoon avrebbe effettuato tra i 220 e i 750 milioni di dollari di transazioni finanziarie nel primo trimestre del 2026. Ma quali sono le operazioni principali? Vediamole insieme.

I principali investimenti di Trump

Secondo la documentazione dell'Office of Government Ethics, nei primi tre mesi di quest'anno il presidente degli Stati Uniti ha acquistato azioni – per un valore di 5 milioni di dollari ciascuna - nelle società di Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing e Costco Wholesale. Stando ai dati ufficiali, tra le operazioni figurano anche quelle in Intel, Warner Bros Discovery, Paramount Skydance e Netflix. Trump avrebbe anche ceduto partecipazioni in Microsoft, Meta Platforms e Amazon per una cifra che oscilla tra i 5 e i 25 milioni di dollari.