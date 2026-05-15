Trump: ok se Iran sospende nucleare per 20 anni

Prossimi video
Bolivia, violenti scontri a La Paz tra minatori e polizia
Mondo
La visita del presidente Trump all’omologo cinese Xi e la crisi Uk. Con Stefanini e Amighini
Mondo
Eco26, ad Istanbul il Congresso Europeo sull'Obesità: le novità dagli studi scientifici
Mondo
Il vertice Cina-Usa visto da Pechino, per Xi Jinping raggiunto status di potenza alla pari
Mondo
Guerra in Ucraina, attacco russo su Kiev: 24 morti e 48 feriti
Mondo
Usa, Corte Suprema proroga l'accesso alla pillola abortiva
Mondo
Trump rientra dalla Cina: siglati accordi fantastici
Mondo