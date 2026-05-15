L’isopensione esiste dal 2013 ed è pensata per facilitare il percorso verso il pensionamento dei dipendenti che si avvicinano comunque al termine della loro carriera, consentendo al tempo stesso percorsi di riorganizzazione aziendale per i datori. È infatti prevista per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i dirigenti in esubero che lavorano in aziende che stanno affrontano situazione come ristrutturazione, crisi o riduzione e trasformazione delle attività di lavoro. Di fatto, qualora ci sia eccedenza di personale, i datori in questo modo incentivano la fuoriuscita dei lavoratori più anziani del loro organico.

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