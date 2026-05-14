La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e si prevede che le istanze siano presentate entro il 31 maggio 2026. Le domande vanno trasmesse accedendo in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, nella barra “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da tale sottomenu si deve poi accedere alla procedura “OMNIA integrazioni salariali”, quindi, cliccando in alto a destra su “crea domanda”, seguire l’iter di compilazione inserendo la matricola aziendale e selezionare la prestazione “domanda ISU”. Dopo avere indicato l’UP, si deve procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento all’ISU – Art.5 dl.n.25/2026, a seconda delle varie casistiche.

Nella circolare Inps sono indicate tutte le istruzioni, caso per caso, e si invita a consultare quel documento prima di procedere a inoltrare la domanda.

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