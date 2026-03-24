Aumentano famiglie in sostegno alimentare, ma i prezzi salgono ancora

Questa categoria di prodotti è più esposta di altre ai rincari per una serie di motivi che si concatenano tra loro. Tra questi ci sono ad esempio gli alti costi per la produzione agricola, tra mangimi, fertilizzanti e il carburante necessario per i trasporti (elementi, gli ultimi due, che rischiano di aggravarsi ulteriormente con il conflitto in Iran e nel Golfo). Poi c’è la logistica, perché i prodotti deperibili devono essere mantenuti costantemente al freddo, oltre che essere distribuiti rapidamente per non rischiare di doverli buttare via. A tutto questo si aggiungono i cambiamenti climatici, che – tra eventi meteo estremi e una modifica strutturale dell’ecosistema – per alcuni prodotti si sono tradotti in un’offerta meno ampia e quindi in costi maggiori.