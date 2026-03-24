L'appello di Donini è quello di favorire la trasparenza: "È fondamentale che il mercato sia sempre più chiaro. Se aumentano i costi di produzione è giusto che il prezzo lo rifletta in modo esplicito, ma ridurre le quantità mantenendo lo stesso prezzo rischia di generare confusione e sfiducia. I consumatori devono poter capire con immediatezza cosa stanno acquistando e quanto stanno pagando. Il fatto che tre italiani su quattro abbiano già cambiato modo di fare la spesa dimostra quanto il tema del potere d'acquisto sia oggi centrale nel nostro Paese. Sempre più famiglie cercano alternative, confrontano i prezzi, cambiano marca o punto vendita. È un segnale che non può essere ignorato e che richiede maggiore attenzione verso la tutela e l'informazione dei consumatori".

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