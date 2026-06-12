Introduzione

Continua a salire il costo dei centri estivi in Italia. In tre anni la spesa media delle famiglie è aumentata del 27%, di cui il 3,5% soltanto tra il 2025 e il 2026, per un totale di 38 euro in più alla settimana per ogni figlio. A livello nazionale, si è raggiunta la quota dei 179 euro settimanali per bambino: significa che otto settimane di frequenza possono arrivare a costare 1.432 euro per un figlio e 2.764 per due figli. Sono i dati che emergono dal quarto monitoraggio annuale sui prezzi dei centri estivi condotto dall’Osservatorio Eures-Adoc su 200 strutture private, sparse in otto città. Ecco quali sono i centri urbani più cari.