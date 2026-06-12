Il meccanismo prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sulle somme riconosciute ai dipendenti, comprese quelle distribuite a titolo di partecipazione agli utili aziendali. Nel corso degli anni aliquote e limiti di importo sono stati più volte modificati con l’obiettivo di rafforzare gli incentivi a favore di lavoratori e imprese. Per accedere al regime di favore è inoltre necessario che l’azienda abbia sottoscritto e depositato un contratto di produttività e che il dipendente rispetti i requisiti reddituali previsti dalla legge, tra cui il limite di 80mila euro di reddito percepito nell’anno precedente.

Per approfondire: Imprese, sgravi contributivi per aziende che sostengono la conciliazione vita-lavoro