Dall'inventario emerge però un dato inatteso: a fronte di 33,5 milioni di euro di attivo, il passivo supera i 65 milioni. Nel testamento lo stilista aveva inoltre stabilito che le donazioni fatte in vita ai figli fossero considerate un anticipo della futura quota ereditaria
A oltre due anni dalla scomparsa del celebre stilista Roberto Cavalli, emerge un quadro inatteso sulla sua eredità. La compagna Sandra Nilsson e il figlio minore Giorgio Roberto, oggi 3 anni, hanno infatti ceduto le rispettive quote agli altri cinque figli, riducendo da sette a cinque il numero degli eredi effettivi. Intanto, l'inventario patrimoniale evidenzia una situazione complessa: a fronte di un attivo di 33,5 milioni di euro, il passivo raggiunge 65,18 milioni, quasi il doppio dei beni.
Come cambia la successione
Nel testamento pubblico firmato nel 2023 nella sua villa alle porte di Firenze, Cavalli aveva indicato come eredi, con quote uguali pari a un settimo ciascuno, i sei figli e la compagna. Tutti avevano inizialmente accettato l'eredità con beneficio di inventario, una formula che consente di verificare beni e debiti prima di assumerne gli effetti patrimoniali. Con la cessione delle quote di Sandra Nilsson e Giorgio Roberto, la gestione della successione passa ora ai cinque figli maggiori.
Un patrimonio inferiore alle stime
I numeri emersi sono molto lontani da quelli circolati dopo la morte di Cavalli, quando si ipotizzava un patrimonio tra 200 e 400 milioni di euro. L'attivo ereditario comprende beni per circa 33 milioni di euro, tra cui lo yacht Freedom, acquistato per 15 milioni nel 2018, le opere d'arte nelle varie proprietà dello stilista e gli immobili sulle colline fiorentine.
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Il peso dei debiti
A colpire è soprattutto l'ammontare dei debiti, superiore ai 65 milioni di euro. Tuttavia, si tratterebbe di passività nei confronti di membri della stessa famiglia e non di creditori esterni. Una circostanza che potrebbe consentire agli eredi di mantenere il controllo dei beni senza essere costretti a vendite o liquidazioni per far fronte alle richieste di terzi.
Le donazioni ai figli
Nel testamento Cavalli aveva inoltre stabilito che tutte le donazioni effettuate in vita ai figli dovessero essere considerate un anticipo della quota ereditaria. In pratica, eventuali somme di denaro, immobili o altri beni ricevuti negli anni non rappresentano un vantaggio aggiuntivo, ma vengono conteggiati nella ripartizione finale dell'eredità per garantire un trattamento equilibrato tra tutti gli eredi.
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