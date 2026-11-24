Dall'inventario emerge però un dato inatteso: a fronte di 33,5 milioni di euro di attivo, il passivo supera i 65 milioni. Nel testamento lo stilista aveva inoltre stabilito che le donazioni fatte in vita ai figli fossero considerate un anticipo della futura quota ereditaria

A oltre due anni dalla scomparsa del celebre stilista Roberto Cavalli, emerge un quadro inatteso sulla sua eredità. La compagna Sandra Nilsson e il figlio minore Giorgio Roberto, oggi 3 anni, hanno infatti ceduto le rispettive quote agli altri cinque figli, riducendo da sette a cinque il numero degli eredi effettivi. Intanto, l'inventario patrimoniale evidenzia una situazione complessa: a fronte di un attivo di 33,5 milioni di euro, il passivo raggiunge 65,18 milioni, quasi il doppio dei beni.

Come cambia la successione

Nel testamento pubblico firmato nel 2023 nella sua villa alle porte di Firenze, Cavalli aveva indicato come eredi, con quote uguali pari a un settimo ciascuno, i sei figli e la compagna. Tutti avevano inizialmente accettato l'eredità con beneficio di inventario, una formula che consente di verificare beni e debiti prima di assumerne gli effetti patrimoniali. Con la cessione delle quote di Sandra Nilsson e Giorgio Roberto, la gestione della successione passa ora ai cinque figli maggiori.