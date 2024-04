Morto Roberto Cavalli, lo stilista fiorentino aveva 83 anni

LA STORIA DI ROBERTO CAVALLI: DAGLI ESORDI AL SUCCESSO

"Non chiamatemi stilista - scriveva nella sua autobiografia Just Me - Il mio talento, piuttosto, è trovare ciò che rende speciale un tessuto, un abito, una donna, pensando sempre alla moda come fosse un sogno pret-à-portér, pronto per

essere indossato". Grande talento artistico, ma anche imprenditoriale, Cavalli esce con la prima collezione a suo nome nel 1970, al Salon du Pret-a'-Porter di Parigi. Porta sulle passerelle della Sala Bianca di Palazzo Pitti, e poi su quelle di Milano Collezioni, le sue creazioni. Nel 1972 apre la sua prima boutique a Saint-Tropez. Diventa in poco tempo celebre nel mondo, soprattutto per i suoi look animalier. Tanto che il New York Times lo incoronerà re dei vestiti "animaleschi". Famose anche le sue collezioni in denim, ma anche gli abiti sfarzosi da red carpet. Fin dalle prime collezioni, sono state tantissime le modelle che hanno sfilato per lui, a partire dalle super top model Naomi Campbell e Cindy Crawford. Uno stilista sempre in movimento, Cavalli, anche con nuovi marchi, come Just Cavalli, lanciata sul finire degli anni '90: abbigliamento uomo e donna, ma anche accessori, occhiali da sole, orologi, profumi, biancheria intima e costumi da bagno. Nel 2015 lo stilista ha venduto la sua storica maison, cedendola a un fondo di investimento, e poco dopo ha lasciato anche il ruolo di direttore creativo del brand.

