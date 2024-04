2/10 Twitter

Tra i primi a ricordare Roberto Cavalli c'è il collega Giorgio Armani che ha pubblicato un messaggio su X: "Non posso immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli. Nonostante ciò ho sempre avuto un enorme rispetto per lui. Roberto Cavalli è stato un vero artista capace di trasformare fantasie in abiti seduttivi"

