La Commissione europea si dice pronta a consentire all’Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Ma l’esecutivo comunitario segue da vicino il dibattito sulla Manovra. Dombrovskis: nel percorso di spesa "sei Stati membri, Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia, sono conformi" alle raccomandazioni di bilancio, "e attualmente si prevede che l'Italia corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. È una buona notizia"

La Commissione europea ha confermato di essere pronta a consentire all’Italia di uscire - l’anno prossimo - dalla procedura per deficit eccessivo . Al tempo stesso, però, l’esecutivo comunitario ha avvertito che sta seguendo da vicino il dibattito in Parlamento sulla Manovra . Una eventuale deviazione dal percorso di riduzione del disavanzo potrebbe far rivedere il giudizio. Intanto, il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, nell'audizione alla plenaria del Parlamento europeo, ha chiarito: nel percorso di spesa "sei Stati membri, Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia, sono conformi" alle raccomandazioni di bilancio, "e attualmente si prevede che l'Italia corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. È una buona notizia".

Le cifre e le tempistiche

Nel dettaglio, la Commissione Ue ritiene che il Documento programmatico di bilancio dell'Italia per il 2027 sia "conforme alla crescita massima della spesa netta" raccomandata dal Consiglio Ue, tenuto conto della flessibilità concessa dalla clausola di salvaguardia nazionale per Difesa e Sicurezza energetica. Nel parere sul Dpb, inoltre, Bruxelles indica che potrà chiudere la procedura per deficit eccessivo nella primavera 2027, a condizione che i dati di consuntivo confermino un deficit inferiore al 3% del Pil nel 2026 e le previsioni di primavera indichino che resterà sotto tale soglia nel 2027 e nel 2028, tenuto conto della clausola. Sulla base delle previsioni autunnali, "entrambe le condizioni sarebbero soddisfatte". Questa prospettiva, del resto, era stata delineata già settimana scorsa, dallo stesso Dombrovskis.

Fonti Ue: "Numeri Dpb Italia al limite"

Ad ogni modo, Roma rimane un’osservata speciale: nel Dpb dell'Italia per il 2027 "non ci sono margini di sicurezza”, avrebbe sottolineato un alto funzionario europeo in merito alle valutazioni della Commissione Ue. La crescita della spesa netta, stimata al 3,3% a fronte del tetto dell'1,9% raccomandato dal Consiglio Ue, comporta uno scostamento cumulato di 15,3 miliardi, interamente assorbito dalla flessibilità per le spese per la difesa e la sicurezza energetica: "Siamo al limite".