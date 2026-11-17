Le parole del commissario Ue all’Economia sulle prospettive di uscita del nostro Paese dalla procedura per disavanzo eccessivo. Dombrovskis ha poi spiegato che "nel 2028 saranno 16 i Paesi con deficit oltre il 3%"

“Se i dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit sotto il 3% del Pil, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall'utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall'Italia. Se così fosse, potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia in primavera". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, rispondendo a una domanda sulle prospettive di uscita dell'Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo.

Dombrovskis: nel 2028 saranno 16 i Paesi con deficit oltre il 3%

Dombrovskis ha poi spiegato che “dodici Stati membri hanno registrato deficit superiori al 3% del Pil nel 2026. Entro il 2028 questo numero dovrebbe salire a sedici". "Siamo arrivati a un momento cruciale per la politica di bilancio", ha avvertito, sottolineando che "gli Stati membri devono rispondere con bilanci che adottino politiche fiscali prudenti e rispettino le regole europee". Dombrovskis ha ricordato che la prossima settimana presenterà il pacchetto autunnale del Semestre europeo, che comprenderà una valutazione del rispetto delle regole di bilancio da parte degli Stati membri.