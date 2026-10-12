Il ministro dell’Economia ha detto che vorrebbe "la possibilità di utilizzare la Nec anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie". Poi, parlando della Legge di Bilancio, ha annunciato: "Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento, contribuiranno" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Vorremmo che ci fosse la possibilità di utilizzare la Nec anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock”: a dirlo è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che rispondendo in audizione parlamentare sul Dpfp si è inserito nella discussione sulla flessibilità europea. Per Giorgetti “se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco secondo me è una scelta sbagliata”. Un intervento arrivato nella giornata in cui la premier Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa in cui è stata chiesta una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari, a partire da energia.

“Si trascura quando fatto su credibilità” Per Giorgetti, le posizioni dei parlamentari “non tengono in dovuta considerazione le difficoltà, e lo dico con onestà, di fare programmazione in uno scenario che continua a mutare e purtroppo muta in peggio. In questo scenario forse si trascura quanto in questi 4 anni il governo ha fatto di credibilità, che ci permette di affrontare la tempesta su basi più solide”. Per il ministro, “la sostenibilità della finanza pubblica non è un obiettivo fine a sé stesso: è la condizione che consente allo Stato di mantenere nel tempo la capacità di intervenire e di perseguire le proprie priorità”. “Iperammortamento sarà prorogato e rinforzato” Il ministro dell’Economia ha poi spiegato che “come mi sono impegnato a promuovere l'attivazione della Nec, mi sono impegnato anche per dare una interpretazione ragionevole esattamente a quella Nec, perché io vivo in mezzo alla gente normale e cerco di portare nelle sedi internazionali i ragionamenti che arrivano dall'esperienza concreta. Non so se ce la faremo, ma questo è il motivo per cui oggi vi dico può darsi che tra due settimane avrà una conformazione o un'altra”. Giorgetti ha anche fatto sapere che l’iperammmortamento sarà “sicuramente non solo prorogato ma ulteriormente rafforzato. Crediamo che, dopo che l'Europa ci ha fatto archiviare l'esperienza di Transizione 4.0- 5.0, sia il più potente strumento per promuovere gli investimenti”. Leggi anche Meloni ad Assolombarda: "Crescita dell'Italia ancora debole"