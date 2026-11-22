Il fondatore del Movimento ha detto di essere “l'unico che può cambiare questo Paese, ho una visione diversa”. E poi se l’ex deputato facesse un partito "gli darei una mano domattina, è mio fratello minore”. Mentre “a gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”

Beppe Grillo è tornato a parlare in televisione. Il fondatore ed ex garante del Movimento 5 stelle è infatti intervenuto a Che tempo che fa, dove ha toccato diversi temi: dai suoi rapporti attuali con il partito ai possibili piani per il futuro, fino ai rapporti con Di Battista e la possibilità di tornare in controllo del M5s. Riferendosi a Giuseppe Conte, ha subito attaccato: "Ti ricordi bei tempi quei movimenti lì, prima che arrivasse il Reverendo Jones". E poi parlando di se stesso ha aggiunto: “Ero l'elevato, ora ho problemi ad essere riconosciuto, mi fanno pagare anche il caffè. Comincio a essere in parabola discendente, dopo una vita meravigliosa".

“Io l’unico che può cambiare il Paese

"Io ci sono, sono l'unico che può cambiare questo Paese, ho una visione diversa”, ha detto ancora Grillo. “Stiamo rappezzando un cadavere, abbiamo una democrazia che non evolve, l'intelligenza artificiale evolve. La democrazia è fissa. Io sono per l'anocrazia, un sistema fra democrazia e autarchia, intelligenza artificiale e repubblica. Singapore e Svizzera".

“A Di Battista darei una mano, ci sono come padre nobile”

Se Di Battista facesse un partito "gli darei una mano domattina, è mio fratello minore. Anche quell'altro, il più bravo che abbiamo, Di Maio. Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico, sono orgoglioso. Gli voglio bene a queste persone, solo che adesso non so dov'è Luigi, credo che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo lui esce. Sono amici d'infanzia. Io ci sono. Se faccio non è per portare via dei voti al Campo largo ma per dare una cosa a ragazzi di 25 anni, sono il padre nobile”, ha detto ancora Beppe Grillo.

“Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo”

E poi, il futuro del Movimento 5 stelle: “Conte, il reverendo Jones, è indeterminato, è dentro il principio di indeterminabilità. È indeterminato. Io non ce l'ho con lui. A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”, ha detto Beppe Grillo.