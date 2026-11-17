Introduzione
Per il colosso bancario digitale da 115 miliardi nato nel 2015, con capogruppo a Londra e sede in Lituania, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno a seguito degli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza volti ad approfondire "i rapporti tra l'istituto di credito o soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa". Il fulcro della vicenda sono alcune mancate segnalazioni per sospetto riciclaggio legate a un’inefficienza dei controlli, e non quindi a un dolo volontario da parte della banca. Ma cosa succede adesso a chi è un cliente di Revolut?
Quello che devi sapere
Le mancate segnalazioni
In sostanza, altri istituti di credito - come d’obbligo - avevano effettuato centinaia di segnalazioni per sospetto riciclaggio relative a persone accusate o condannate per reati con aggravante mafiosa. Ma non Revolut, che su quelle operazioni non avrebbe mai comunicato nulla alle autorità di vigilanza, perché non sarebbe mai scattato alcun "alert" interno.
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L’amministrazione giudiziaria
Per questo è scattata per Revolut l’amministrazione giudiziaria per un anno. Una misura, ha evidenziato il procuratore Marcello Viola, stabilita sulla base della normativa antimafia, per inefficacia dei controlli antiriciclaggio, nei confronti di Revolut Bank Uab, istituto "autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia". Da un paio di anni, infatti, l’istituto ha aperto una sede in centro a Milano. Gli amministratori giudiziari nominati dai giudici, Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini, affiancheranno il management e porteranno avanti un "programma di bonifica" con "poteri di accesso, partecipazione, impulso e verifica" sulle criticità, almeno fino all'udienza del 25 febbraio.
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Le cifre
Nella vicenda, è stato sottolineato, non c’è alcun dolo da parte della banca e dei suoi dirigenti (il procedimento di prevenzione non prevede iscrizioni nel registro degli indagati), ma una "agevolazione colposa" delle condotte di riciclaggio di persone, alcune delle quali legate a cosche di 'ndrangheta, per "gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering". L'elusione "degli obblighi antiriciclaggio", secondo pm e giudici (collegio Pendino-Cucciniello-Profeta), è diventata per Revolut un "modello gestionale stabile", che ha portato all'occultamento di flussi finanziari per quasi 42 milioni di euro tra il 2021 e quest'anno. La Gdf ha ricostruito "operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali" per 76,5 milioni.
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Le indagini
Dal provvedimento è emerso che le analisi nei confronti di Revolut sono partite da un'inchiesta su una maxi frode fiscale (oltre 4,6 milioni tra 2023 e 2025 transitati "su rapporti Revolut") e sono passate anche per un'ispezione della Gdf, con la quale sono state contestate "oltre un milione di violazioni" sull’"adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni", oltre a "omesse segnalazioni di operazioni sospette". E si è scavato su una lista di almeno 24 persone "a campione", residenti nel Milanese che avrebbero riciclato denaro, in particolare con investimenti in criptovalute, senza che Revolut rilevasse alcun allarme.
I soggetti coinvolti
Nell'elenco delle persone attenzionate ci sono un imprenditore il cui nome era già venuto fuori in un'altra inchiesta come in "rapporti d'affari" con Vincenzo Rispoli (boss storico della 'ndrangheta in Lombardia), un esperto informatico che era stato arrestato nel 2024 per il caso Equalize sui presunti accessi abusivi alle banche dati, e uno dei pentiti del caso "Hydra" sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie. Nella lista figura anche uno degli arrestati nell'inchiesta della Dda delle scorse settimane sulla cosiddetta "banca occulta" legata a 'ndrangheta, camorra e mafia foggiana. Oltre a società riconducibili alla "cosca Greco", attiva nel traffico di droga e armi o rapporti con il clan Molluso.
Cosa succede ai correntisti di Revolut?
Revolut ha rilasciato una nota in cui afferma di aver preso "atto della decisione del Tribunale" e dice che collaborerà "pienamente con le autorità italiane". Il colosso bancario, inoltre, ha assicurato che "i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti". Revolut, forse anche per il suo funzionamento semplice, è diventata in poco tempo la terza banca in Italia per numero di clienti, superando a ottobre i 6 milioni di correntisti: per loro conti, carte di credito e bonifici ad ora continuano e continueranno a funzionare. Non è nemmeno previsto il blocco dei depositi, perché quello che è accaduto riguarda il modo in cui la banca controllava i movimenti, e non la sua operatività quotidiana.