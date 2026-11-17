Revolut ha rilasciato una nota in cui afferma di aver preso "atto della decisione del Tribunale" e dice che collaborerà "pienamente con le autorità italiane". Il colosso bancario, inoltre, ha assicurato che "i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti". Revolut, forse anche per il suo funzionamento semplice, è diventata in poco tempo la terza banca in Italia per numero di clienti, superando a ottobre i 6 milioni di correntisti: per loro conti, carte di credito e bonifici ad ora continuano e continueranno a funzionare. Non è nemmeno previsto il blocco dei depositi, perché quello che è accaduto riguarda il modo in cui la banca controllava i movimenti, e non la sua operatività quotidiana.