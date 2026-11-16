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Revolut Italia, 1 anno di amministrazione giudiziaria su decisione della Procura di Milano

Cronaca
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Sarebbero emersi "rapporti tra l'istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa" e "per altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia"

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La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Sarebbero emersi "rapporti tra l'istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa" e "per altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia". 

"Agevolato occultamento di 76,5 milioni di euro"

Per "gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering" di Revolut numerosi "soggetti condannati o indagati per gravi delitti" e "destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali" hanno "potuto accedere al sistema finanziario" ed è stata agevolata "di fatto la commissione dei reati". È emerso "un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali" per 76,5 milioni di euro, che "avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio". Lo scrive il procuratore di Milano Marcello Viola.

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