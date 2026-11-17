La Dichiarazione di San Francisco rappresenta un ulteriore sviluppo di Pax Silica, il partenariato promosso dagli Stati Uniti nel 2025 per diversificare le forniture tecnologiche e ridurre le dipendenze considerate rischiose. L'iniziativa coinvolge diversi Paesi e comprende la produzione dei semiconduttori, la lavorazione delle materie prime, l'energia e le infrastrutture digitali. L'Italia ha aderito il 31 luglio 2026, valorizzando soprattutto le proprie competenze nella manifattura avanzata. Il 21 settembre Roma e Washington hanno inoltre firmato un memorandum sulla cooperazione nei minerali critici, che prevede un gruppo tecnico bilaterale e iniziative comuni per favorire investimenti, estrazione, lavorazione e riciclo. L'Italia, pur partecipando a Pax Silica, non figura tra i dieci firmatari della nuova dichiarazione.