Intelligenza artificiale, accordo tra Usa e alleati per contrastare la Cina: cosa cambiaEconomia
Introduzione
Gli Stati Uniti e nove Paesi partner rafforzano la collaborazione nel settore dell’intelligenza artificiale per ridurre la dipendenza da Pechino e proteggere le risorse indispensabili allo sviluppo delle nuove tecnologie. L'intesa, sottoscritta il 15 novembre 2026, prende il nome di Dichiarazione di San Francisco e punta a individuare le infrastrutture e le filiere produttive considerate strategiche per la sicurezza nazionale. L'accordo rientra nell'iniziativa americana Pax Silica, alla quale aderisce anche l'Italia, e arriva a pochi giorni dall'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto in Cina.
Quello che devi sapere
Cosa prevede l'accordo
L'obiettivo principale è stabilire criteri condivisi per riconoscere le tecnologie più delicate e i settori industriali maggiormente esposti ai rischi geopolitici. I governi coinvolti intendono coordinare le rispettive strategie di protezione, contrastando eventuali interferenze straniere e limitando la concentrazione delle forniture presso un numero ristretto di Paesi. L'intesa parte dal principio secondo cui la stabilità economica costituisce una componente essenziale della sicurezza nazionale. Per Washington, infatti, difendere la capacità produttiva e le innovazioni tecnologiche significa anche preservare l'autonomia politica e militare degli Stati.
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Quali Paesi hanno firmato
Oltre agli Stati Uniti, la dichiarazione è stata sottoscritta da Australia, Giappone, India, Corea del Sud, Israele, Regno Unito, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Singapore. Il documento è stato adottato durante un incontro organizzato a San Francisco dal sottosegretario di Stato americano agli Affari economici, Jacob Helberg. Secondo quanto riferito dallo stesso funzionario al Financial Times, Germania, Svezia, Paesi Bassi e Unione europea dovrebbero aggiungersi ai firmatari la prossima settimana. La loro adesione al nuovo testo, tuttavia, non risulta ancora formalizzata.
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Le tecnologie da proteggere
La cooperazione riguarda l'intero sistema industriale necessario al funzionamento dell'intelligenza artificiale. Non soltanto microchip, semiconduttori e minerali critici, ma anche programmi informatici, competenze specialistiche, componenti e strumenti impiegati nei processi produttivi. Un'attenzione particolare viene riservata alle innovazioni che, se sottratte o acquisite illegalmente da soggetti ostili, potrebbero garantire vantaggi militari, economici o nelle attività di intelligence. I firmatari intendono inoltre rafforzare la tutela delle infrastrutture fisiche e digitali, comprese reti energetiche, sistemi di comunicazione, porti, terminal e collegamenti logistici.
La sicurezza delle filiere
Uno degli aspetti centrali dell'accordo riguarda la distribuzione internazionale delle attività industriali. La progettazione di un semiconduttore può avvenire in uno Stato, mentre i macchinari necessari alla sua fabbricazione e le strutture utilizzate per trasportarlo possono trovarsi altrove. Per Helberg, questa interdipendenza rende indispensabile una risposta coordinata: la vulnerabilità di un singolo passaggio della filiera può avere conseguenze su tutti i Paesi coinvolti. La dichiarazione considera quindi la protezione delle infrastrutture strategiche una responsabilità collettiva, da affrontare attraverso una maggiore collaborazione tra i governi.
I cinque gruppi di lavoro
Per tradurre gli impegni politici in iniziative concrete, i firmatari hanno previsto la costituzione di cinque gruppi di lavoro. Le attività riguarderanno la definizione di politiche favorevoli all'innovazione, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei comparti economici fondamentali e il coordinamento delle catene di fornitura. Altri due ambiti saranno dedicati alla creazione di poli sicuri per gli investimenti e gli approvvigionamenti tecnologici, oltre che alla protezione e alla resilienza dei sistemi avanzati. Il documento fa riferimento anche alla cosiddetta superintelligenza (SI), espressione utilizzata dall'Amministrazione Trump per descrivere le tecnologie di IA più evolute. Per alcuni partecipanti, tuttavia, il termine indica semplicemente l'intelligenza artificiale.
Cos'è la Pax Silica e il ruolo dell'Italia
La Dichiarazione di San Francisco rappresenta un ulteriore sviluppo di Pax Silica, il partenariato promosso dagli Stati Uniti nel 2025 per diversificare le forniture tecnologiche e ridurre le dipendenze considerate rischiose. L'iniziativa coinvolge diversi Paesi e comprende la produzione dei semiconduttori, la lavorazione delle materie prime, l'energia e le infrastrutture digitali. L'Italia ha aderito il 31 luglio 2026, valorizzando soprattutto le proprie competenze nella manifattura avanzata. Il 21 settembre Roma e Washington hanno inoltre firmato un memorandum sulla cooperazione nei minerali critici, che prevede un gruppo tecnico bilaterale e iniziative comuni per favorire investimenti, estrazione, lavorazione e riciclo. L'Italia, pur partecipando a Pax Silica, non figura tra i dieci firmatari della nuova dichiarazione.
Le perplessità europee
L'estensione dell'intesa ha sollevato alcune riserve all'interno dell'Unione europea. Secondo Euronews, diversi governi hanno chiesto chiarimenti sulla definizione delle tecnologie da proteggere e sulle possibili conseguenze per l'autonomia normativa europea. Un altro punto controverso riguarda proprio il concetto di superintelligenza, che non coincide necessariamente con la terminologia già utilizzata nella legislazione comunitaria, a partire dall'AI Act. Bruxelles ha avviato un confronto con Washington per definire il proprio coinvolgimento nel nuovo accordo.
Le tensioni commerciali con la Cina
L'iniziativa si inserisce nel confronto economico tra le due maggiori potenze mondiali. Gli Stati Uniti accusano Pechino di non aver rispettato alcuni impegni della tregua commerciale raggiunta alla fine del 2025. Tra le questioni più delicate rimangono le terre rare, materiali fondamentali per numerosi dispositivi elettronici, sistemi energetici e applicazioni militari. L'amministrazione americana ha chiesto alle autorità cinesi di incrementarne le esportazioni verso Washington e i Paesi alleati, incluso il Giappone. La diversificazione delle forniture rappresenta dunque uno degli strumenti con cui gli Stati Uniti intendono contenere il peso della Cina nei settori tecnologici strategici.
L'incontro tra Trump e Xi Jinping
La firma della dichiarazione precede il vertice del 19 novembre a Shenzhen, organizzato a margine dell'APEC, il forum per la cooperazione economica nell'Asia-Pacifico. Donald Trump e Xi Jinping avranno un incontro bilaterale, mentre è previsto anche un confronto trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra Washington e Pechino si svolgerà in un clima segnato dalle divergenze commerciali e dalla competizione per il controllo delle tecnologie avanzate. La nuova alleanza sull'intelligenza artificiale conferma la volontà americana di rafforzare i rapporti con i partner internazionali e limitare l'esposizione delle filiere strategiche alle pressioni economiche cinesi.
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