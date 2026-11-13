Tra i 12 e i 17 anni è sempre più ampio l’utilizzo dell’AI nella vita quotidiana: dallo studio, ai problemi pratici fino allo sfogo più emotivo e psicologico. Il 55% dei genitori riesce a vedere sia i pro che i contro dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei loro figli ma una larga fetta è preoccupata di non poter competere con un chatbot quando si tratta di difficoltà personale dei loro figli ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L’intelligenza artificiale è ormai al centro delle attività quotidiane degli adolescenti. Viene usata per studiare, per risolvere problemi pratici, per domande di ogni tipo e anche come sfogo psicologico. Ma può arrivare a sostituire le figure genitoriali? Secondo un’indagine, per il 30% dei genitori il rischio c’è. A dirlo sono i dati raccolti dal report promosso da Samsung Electronics Italia e realizzato da Toluna su oltre mille genitori di ragazzi tra i 12 e i 17 anni, in collaborazione con Jonas Ets. Quello che emerge sono reazioni contrastanti: da una parte c’è la consapevolezza dell’opportunità che l’intelligenza artificiale offre, ai giovani ma non solo, se usata in maniera corretta; dall’altra, però, c’è anche la paura che possa diventare un pericolo.

AI come genitore Come anticipato, a fronte di un 55% dei genitori che riescono a vedere sia i pro che i contro dell’utilizzo dell’AI da parte dei loro figli, c’è un 30% che si dichiara invece molto o completamente preoccupato che i ragazzi possano rivolgersi ai chatbot invece che a loro quando affrontano una difficoltà personale o emotiva. È proprio qui, infatti, che i genitori temono di perdere il confronto con l’AI: in Italia, quasi un genitore su due, il 49% per la precisione, si sente meno preparato a comprendere le emozioni dei figli online rispetto alla vita offline, pur dichiarandosi nell'87% dei casi pronto a sostenerli nelle difficoltà della crescita. su insider Come stanno i ragazzi? Iperconnessi, stressati e con poca autostima

Studio, consigli e domande difficili I ragazzi tra i 12 e i 17 anni usano l’intelligenza artificiale come supporto per qualsiasi tipo di attività. L’indagine di Samsung Electronics Italia ha messo infatti in evidenza come, a detta dei loro genitori, il 61% degli adolescenti usa l’AI per lo studio, il 44% per consigli pratici e il 20% per porre domande che gli adolescenti considerano difficili da rivolgere agli adulti. Poi c’è anche una componente psicologica importante: l’intelligenza artificiale in alcuni casi si sostituisce quasi a uno psicologo, con il 12% dei giovanissimi che la usano anche per sfogarsi ed esternare le proprie emozioni. Vedi anche Allarmi bomba, Lancini: "Ascoltare le domande dei ragazzi"

L'esperto: "Rivolgersi a un chatbot può sembrare più semplice" Non è strano che per un adolescente ci siano domande difficili da porre ai genitori, magari perché considerate troppo complesse o troppo imbarazzanti. In questo senso l'intelligenza artificiale può essere vista come una perfetta via di scampo: trovare risposte senza la vergogna di parlare con mamma e papà. Lo sostiene anche Franz Russo, esperto di social media e intelligenza artificiale, che all'Ansa ha spiegato come per un ragazzo, "rivolgersi a un chatbot può sembrare più semplice che parlare con un adulto, soprattutto quando si tratta di affrontare questioni personali o emotive". L'AI, spiega Russo, "è sempre disponibile, fornisce risposte apparentemente convincenti e può dare l'impressione di offrire uno spazio in cui esprimersi senza sentirsi giudicati".

Genitori fuori dalla vita online dei figli Stando alla ricerca, con l'aumento dell'età dei figli diminuisce la visibilità degli adulti su ciò che fanno online: tra i 12-13 anni e i 16-17 anni la conoscenza delle piattaforme usate scende dal 59% al 40%, mentre quella dei contatti online passa dal 49% al 25%. Cala anche il racconto spontaneo di ciò che i figli hanno voglia di raccontare ai genitori, fermo al 42% per le esperienze in rete contro il 60% della vita offline. Sebbene il 59% delle madri e dei padri riconosca al digitale un ruolo nella scoperta degli interessi e il 49% nella socializzazione, il 68% ritiene che possa amplificare fragilità esistenti. Per questo il 38% punta sul dialogo regolare e il 45% chiede maggiori strumenti per cogliere eventuali segnali di disagio. su insider Perché continua a esserci un divario di genere anche nell’AI