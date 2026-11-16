L'accordo prevede di creare un elenco congiunto di tecnologie e supply chain dell'intelligenza artificiale che necessitano di più protezione da Pechino ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Usa e i loro alleati, tra cui Giappone, Australia, Israele e Regno Unito, hanno concordato di creare un elenco congiunto di tecnologie e supply chain dell'IA che necessitano di più protezione, nell'ottica di contrasto della Cina. Jacob Helberg, sottosegretario di Stato americano agli affari economici, ha detto al Financial Times che anche Corea del Sud, India, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato la 'Dichiarazione di San Francisco sulle basi sicure per una prosperità duratura', mentre Germania, Svezia, Olanda e Ue lo faranno la prossima settimana. Donald Trump incontrerà giovedì Xi Jinping, a margine del forum dell'Apec di Shenzhen.

Intesa che si inserisce nell'iniziativa della "Pax Silica" L'accordo rappresenta l'iniziativa più recente nell'ambito di 'Pax Silica', il progetto a guida Usa che vuole rendere più resilienti le catene di approvvigionamento dell'IA e a cui partecipa anche l'Italia. Gli ambiti di intervento spaziano da chip e minerali critici fino all'energia, nel contesto in cui Washington e i suoi partner rafforzano la cooperazione per far fronte alla crescente competizione e alla coercizione economica esercitate dalla Cina, a partire dall'Ia. "Il know-how necessario per progettare un chip, il macchinario per produrlo e il porto da cui viene spedito possono trovarsi in Paesi diversi", ha aggiunto Helberg. "Ciò che rende storica la Dichiarazione di San Francisco è il fatto che i partner di Pax Silica abbiano concordato di considerare la sicurezza di tali tecnologie e delle infrastrutture sottostanti come una responsabilità condivisa". Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di non aver rispettato i termini della tregua nella guerra commerciale, concordata dai due leader alla fine del 2025. Approfondimento Perché al vertice sull'AI di Dublino si parla di Ucraina