Il governo ha deciso di varare un nuovo intervento d'urgenza sul costo del diesel, ripristinando una riduzione fiscale sulle accise pari a 4,9 centesimi di euro al litro (valore già comprensivo di Iva). Il provvedimento ricalca esattamente le modalità dell'ultimo scudo scaduto sabato scorso. Il decreto interministeriale, firmato congiuntamente dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) e dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), stabilisce che questa nuova finestra di sconti avrà una durata temporanea di due settimane, coprendo il periodo compreso dal 10 al 23 novembre.

Il meccanismo di finanziamento tramite extragettito

La copertura economica del provvedimento, spiega Il Sole 24 Ore, segue il modello contabile già adottato mensilmente a partire dallo scorso marzo. A finanziare lo sconto fiscale alla pompa sono le maggiori entrate che lo Stato ha incassato sotto forma di Iva proprio a causa dell'aumento generale dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per questo specifico decreto non sono state utilizzate tutte le risorse disponibili, ma è stata stanziata una quota pari a 43,2 milioni di euro sul maggior gettito registrato tra l'1 e il 31 ottobre. La sostenibilità finanziaria dell'operazione comporta per le casse pubbliche un costo giornaliero di poco superiore ai 3 milioni di euro.

L'impatto reale sui listini alla pompa

La temporanea interruzione delle agevolazioni fiscali ha mostrato effetti immediati, seppur contenuti, sui tabelloni dei distributori nazionali. In base ai monitoraggi ufficiali forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'inizio della settimana il prezzo del diesel aveva fatto registrare un lieve rialzo dovuto alla scadenza della precedente proroga. Con l'entrata in vigore del nuovo testo ministeriale, le tariffe del gasolio sono destinate ad assestarsi nuovamente attorno a una media di 2,2 euro al litro. La benzina, esclusa da questa specifica rimodulazione, mantiene invece una stabilità che si protrae da diversi giorni intorno alla soglia dei 2 euro al litro.

L'allineamento con i tetti di prezzo delle compagnie

I valori di mercato attuali si posizionano su livelli molto vicini ai limiti massimi tollerabili definiti dai principali marchi petroliferi. Nel panorama distributivo italiano, Eni è stata l'unica compagnia a formalizzare un tetto massimo di prezzo preciso, fissando i limiti invalicabili a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,25 euro per il diesel, imponendo uno standard commerciale al quale i principali concorrenti si sono progressivamente adeguati. Nelle 48 ore prive di copertura statale, il prezzo finale del diesel si era spinto nuovamente verso il tetto massimo strutturale, mentre il nuovo taglio fiscale permetterà ai listini di riposizionarsi stabilmente intorno ai 2,20 euro.