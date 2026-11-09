In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari oggi a 2,000 euro al litro per la benzina (uguale a ieri e al giorno precedente) e 2,232 euro al litro per il gasolio (ieri erano 2,223 euro al litro)
In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari oggi a 2,000 euro al litro per la benzina (uguale a ieri e al giorno precedente) e 2,232 euro al litro per il gasolio (ieri erano 2,223 euro al litro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,028 euro al litro per la benzina (in calo rispetto al 2,029 di ieri) e 2,287 euro al litro per il gasolio (ieri a 2,277 euro al litro). L'accordo sul price cap mantiene dunque stabile il prezzo della benzina mentre con la fine del taglio delle accise scattato ieri 8 novembre torna a risalire il gasolio.
Le medie dei prezzi elaborate da Staffetta quotidiana
Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta Quotidiana: per la benzina self il prezzo medio è 2,001 euro/litro (1,997 euro/litro per le compagnie, 2,008 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel self il prezzo medio è 2,225 euro/litro (2,212 euro/litro per le compagnie, 2,250 euro/litro per le pompe bianche); per la benzina servito il prezzo medio è 2,134 euro/litro (2,167 euro/litro per le compagnie, 2,074 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel servito il prezzo medio è 2,360 euro/litro (2,384 euro/litro per le compagnie, 2,317 euro/litro per le pompe bianche); per il Gpl servito il prezzo medio è 0,828 euro/litro (0,827 euro/litro per le compagnie, 0,830 euro/litro per le pompe bianche); per il metano servito il prezzo medio è 2,131 euro/kg (2,095 euro/kg per le compagnie, 2,159 euro/kg per le pompe bianche); per il Gnl il prezzo medio è 2,079 euro/kg (2,101 euro/kg per le compagnie, 2,063 euro/kg per le pompe bianche). Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio di 1,991 euro/litro per la benzina self (2,197 euro/litro servito) e di 2,200 euro/litro per il diesel self (2,407 euro/litro servito); IP pratica 2,003 euro/litro per la benzina self (2,166 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,383 euro/litro servito); Q8 pratica 1,995 euro/litro per la benzina self (2,149 euro/litro servito) e 2,210 euro/litro per il diesel self (2,369 euro/litro servito); Tamoil pratica 2,002 euro/litro per la benzina self (2,079 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,303 euro/litro servito).