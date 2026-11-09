In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari oggi a 2,000 euro al litro per la benzina (uguale a ieri e al giorno precedente) e 2,232 euro al litro per il gasolio (ieri erano 2,223 euro al litro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,028 euro al litro per la benzina (in calo rispetto al 2,029 di ieri) e 2,287 euro al litro per il gasolio (ieri a 2,277 euro al litro). L'accordo sul price cap mantiene dunque stabile il prezzo della benzina mentre con la fine del taglio delle accise scattato ieri 8 novembre torna a risalire il gasolio.

Le medie dei prezzi elaborate da Staffetta quotidiana

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta Quotidiana: per la benzina self il prezzo medio è 2,001 euro/litro (1,997 euro/litro per le compagnie, 2,008 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel self il prezzo medio è 2,225 euro/litro (2,212 euro/litro per le compagnie, 2,250 euro/litro per le pompe bianche); per la benzina servito il prezzo medio è 2,134 euro/litro (2,167 euro/litro per le compagnie, 2,074 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel servito il prezzo medio è 2,360 euro/litro (2,384 euro/litro per le compagnie, 2,317 euro/litro per le pompe bianche); per il Gpl servito il prezzo medio è 0,828 euro/litro (0,827 euro/litro per le compagnie, 0,830 euro/litro per le pompe bianche); per il metano servito il prezzo medio è 2,131 euro/kg (2,095 euro/kg per le compagnie, 2,159 euro/kg per le pompe bianche); per il Gnl il prezzo medio è 2,079 euro/kg (2,101 euro/kg per le compagnie, 2,063 euro/kg per le pompe bianche). Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio di 1,991 euro/litro per la benzina self (2,197 euro/litro servito) e di 2,200 euro/litro per il diesel self (2,407 euro/litro servito); IP pratica 2,003 euro/litro per la benzina self (2,166 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,383 euro/litro servito); Q8 pratica 1,995 euro/litro per la benzina self (2,149 euro/litro servito) e 2,210 euro/litro per il diesel self (2,369 euro/litro servito); Tamoil pratica 2,002 euro/litro per la benzina self (2,079 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,303 euro/litro servito).