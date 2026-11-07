Invece per quanto concerne il credito d'imposta sul gasolio, Agea ha fatto sapere che "è stata pubblicata la percentuale - pari al 17,40% - sulla quale è stata impostata la compensazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sulla base delle domande ricevute, infatti, è stato riparametrato l'importo del plafond pari a 89.800.000 euro e l'Agenzia ha elargito 89.798.632,69 euro". Per gli incentivi sotto forma di credito d'imposta sul gasolio - vale a dire l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra l'1° marzo e il 31 maggio 2026 - Agea ha infine ricordato che la presentazione delle domande è scaduta il 30 settembre 2026 ma che l'utilizzo del credito è impiegabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

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