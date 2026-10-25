"I dati confermano come gli automobilisti italiani siano i più tartassati d'Europa sul fronte della tassazione sul gasolio”, commenta Antonio Tanza, presidente Adusbef. “Lo Stato continua ad arricchirsi grazie al caro-carburante e, nonostante le promesse, il meccanismo delle accise mobili che avrebbe potuto garantire una riduzione dei prezzi alla pompa sfruttando il maggior gettito Iva è caduto nel dimenticatoio. Su tutto ciò grava la possibile fine di sconti e price cap avviati dalle compagnie petrolifere che, se non saranno prorogati, nei prossimi giorni faranno schizzare al rialzo i prezzi di benzina e gasolio sulla rete italiana”, ha aggiunto Tanza.