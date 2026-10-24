Introduzione

Il settore dei trasporti è in profonda crisi e questo ha portato gli autotrasportatori a protestare. Il gasolio ha superato i 2,25 euro al litro e assorbe fino al 40% dei costi di esercizio. Non sempre gli aumenti possono essere trasferiti ai clienti. Chi guida un camion, tra carburante, pedaggi, traghetti e tariffe in aumento, vede andare in fumo i propri guadagni. A ciò si aggiungono gli aiuti pubblici arrivati in ritardo. Queste sono le motivazioni che hanno dato origine alla protesta dei tir che ha paralizzato buona parte del Mezzogiorno, svuotato gli scaffali di molti supermercati e fermato alcune fabbriche. Il 23 ottobre i camion sono ripartiti, lo sciopero è stato sospeso in attesa del tavolo del 27 ottobre al ministero delle Infrastrutture e trasporti, ma per un ritorno alla normalità dei servizi serve ancora un po’ di tempo.