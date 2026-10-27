 Prezzo diesel, Eni e Q8 prorogano tetto contro caro carburante: cosa succede ora | Sky TG24
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Carburanti, Eni e Q8 prorogano tetto ma non escludono modifiche. Cosa succede ai prezzi

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Numeri di Sky TG24

Le misure per contrastare il caro carburante e le risorse che servono per sostenere famiglie e imprese sono tra i temi più caldi in vista della prossima Manovra. Per non far lievitare ancora di più i prezzi di benzina e gasolio, per ora, ci si affida alle iniziative commerciali private: le compagnie, però, non escludono rialzi futuri. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 26 ottobre

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