Le misure per contrastare il caro carburante e le risorse che servono per sostenere famiglie e imprese sono tra i temi più caldi in vista della prossima Manovra. Per non far lievitare ancora di più i prezzi di benzina e gasolio, per ora, ci si affida alle iniziative commerciali private: le compagnie, però, non escludono rialzi futuri. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 26 ottobre