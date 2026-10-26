Da lunedì 28 settembre aveva preso il via la novità annunciata da Eni che ha fissato sulla rete Enilive (quasi 4mila distributori) un tetto al prezzo di massimo 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi considerati dalla compagnia al momento dell’annuncio. Il tetto era previsto inizialmente per 30 giorni, ma la società da subito aveva lasciato aperta l’ipotesi di una proroga fino a fine anno, come poi accaduto. La scelta di Eni ha di fatto avviato un domino. Il gruppo azero Socar, che controlla Italiana petroli (Ip), ha annunciato un intervento per calmierare i prezzi dei carburanti sulla sua rete. Non è stato fissato un tetto con un prezzo massimo nazionale. La misura quindi è entrata in vigore progressivamente e con condizioni diverse su una rete da oltre 4.500 stazioni di servizio, a partire da quelle di proprietà della società, circa 2mila, estendendosi poi agli altri. Da giovedì 1 ottobre, anche Q8 ha introdotto per 30 giorni un price cap su benzina e gasolio. Non è stato comunicato un prezzo massimo unico valido per tutta la rete come ha fatto Eni. Si è solo parlato di un “approccio modulare”. Ora è stato quindi prorogato fino a dicembre.