Meloni a San Patrignano: “Fabbrica di speranza e libertà”. Poi visita lampo in KuwaitPolitica
Blitz della premier nella Comunità di San Patrignano, dove ha aperto i lavori dell'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze. "Abbiamo avviato una interlocuzione con i principali network per correggere i messaggi fuorvianti" sulle droghe, ha detto durante il suo discorso. Poi il volo verso il Kuwait: in agenda, nel pomeriggio, un incontro bilaterale con l'emiro, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Prima il blitz nella Comunità di San Patrignano, dove ha aperto i lavori dell'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, poi la visita lampo in Kuwait. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi impegnata in un doppio appuntamento. “San Patrignano è una fabbrica di speranza e libertà”, ha detto in mattinata la premier durante il discorso di apertura dell’incontro promosso da Italia e Francia, Paesi co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad). Poi, dopo aver lasciato la Comunità, il volo verso il Kuwait per una visita lampo: in agenda, nel pomeriggio, un incontro bilaterale con l'emiro, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Ansa/Sky TG24
Sondaggio, il 41% degli italiani promuove la nuova legge elettorale
Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, oltre il 40% dà un giudizio positivo dopo aver esaminato le principali misure della proposta di riforma. Apprezzati il voto per i fuori sede (83%), le preferenze e il candidato premier (entrambi 62%), mentre divide il premio di maggioranza (39% contrario, 34% favorevole) e vengono bocciati i capilista bloccati (contrario il 56%). Solo uno su quattro crede che la legge renderà più stabili i governi