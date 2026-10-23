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Meloni a San Patrignano: “Fabbrica di speranza e libertà”. Poi visita lampo in Kuwait

Politica
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Blitz della premier nella Comunità di San Patrignano, dove ha aperto i lavori dell'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze. "Abbiamo avviato una interlocuzione con i principali network per correggere i messaggi fuorvianti" sulle droghe, ha detto durante il suo discorso. Poi il volo verso il Kuwait: in agenda, nel pomeriggio, un incontro bilaterale con l'emiro, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

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Prima il blitz nella Comunità di San Patrignano, dove ha aperto i lavori dell'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, poi la visita lampo in Kuwait. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi impegnata in un doppio appuntamento. “San Patrignano è una fabbrica di speranza e libertà”, ha detto in mattinata la premier durante il discorso di apertura dell’incontro promosso da Italia e Francia, Paesi co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad). Poi, dopo aver lasciato la Comunità, il volo verso il Kuwait per una visita lampo: in agenda, nel pomeriggio, un incontro bilaterale con l'emiro, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

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