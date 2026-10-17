Prezzo benzina e diesel, ecco i distributori che applicano lo sconto

Per la benzina verde il quadro è relativamente più favorevole. In tutta Italia, il 52% dei distributori analizzati, pari a 10.223 impianti, propone prezzi inferiori a 2 euro al litro in modalità self-service. La regione con la maggiore incidenza di stazioni di servizio sotto questa soglia è la Valle d’Aosta, dove la quota raggiunge il 62%. Al secondo posto si trovano Sicilia e Marche, entrambe al 60%, mentre il Lazio completa le prime posizioni con il 58%. Anche in questo caso, però, le differenze territoriali sono significative. La Basilicata chiude la classifica con il 36% degli impianti sotto i 2 euro al litro. Poco sopra si posizionano la Campania, con il 37%, e la Calabria, con il 42%. Guardando alle altre aree del Paese, la percentuale è del 56% in Lombardia, del 55% in Piemonte e del 54% in Toscana. Emilia-Romagna e Veneto si attestano entrambe al 51%, mentre Friuli-Venezia Giulia e Liguria raggiungono rispettivamente il 50% e il 52%. La quota è del 49% in Puglia e Umbria, del 49% in Sardegna e del 44% in Molise. In Abruzzo il dato sale al 52%, mentre in Trentino-Alto Adige si ferma al 45%.