Caro carburanti, governo convoca tavolo con autotrasportatori

Monta la protesta nel Sud Italia. Blocchi spontanei in Puglia, da domani presidi in Calabria e nei prossimi giorni in Sicilia. Il governo risponde alla richiesta di incontro delle associazioni sindacali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli autotrasportatori minacciano di bloccare l’Italia per protestare contro il caro carburanti e il mancato sblocco delle risorse stanziate a maggio per contrastare l’aumento dei prezzi del gasolio. Sull’onda di proteste spontanee che sono già iniziate con blocchi autonomi nel Sud Italia, in particolare in Puglia, e che da domani si estenderanno anche in Calabria per poi proseguire nei prossimi giorni in Sicilia, il governo ha convocato un tavolo per il 27 ottobre al ministero dei Trasporti. Intanto in Basilicata e Calabria è allarme perché si stanno esaurendo le riserve di carburante, con diverse stazioni di servizio a secco e lunghe code ai rifornimenti.

"Proteste spontanee" "Sono proteste spontanee, non governate e non proclamate dalle associazioni di categoria, il che rende il quadro ancora più inquietante perché significa che ci si sta muovendo nell'ambito della disperazione degli imprenditori", ha detto il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo. Linea Unatras, (Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci) parla di "un malessere diffuso e non più sostenibile da parte delle imprese". Le sigle hanno entrambe invocato un intervento dell’esecutivo: "Chiediamo al governo una urgente convocazione ad horas delle associazioni d'autotrasporto, altrimenti dovremo ricorrere alla valutazione di un fermo nazionale e si bloccherà il paese", ha detto Russo, mentre Unatras aveva avvertito: "Se non convocherà con massima urgenza un incontro si assume la responsabilità di consegnare il settore alla paralisi totale". Potrebbe interessarti Sciopero a ex Ilva di Taranto, governo convoca vertice il 27 ottobre