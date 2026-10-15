Sciopero a ex Ilva di Taranto, proseguono proteste e blocchi stradali

Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto: per il quarto giorno consecutivo, da lunedì, i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Jonica in direzione Reggio Calabria.

Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade, riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.

I perché della protesta dei sindacati

Fim, Fiom, Uilm e Usb oggi incontreranno a Bari il presidente della Regione Antonio Decaro, non soddisfatti dal decreto varato dal governo. Al centro del confronto, la richiesta di un sostegno concreto da parte di Regione e Provincia, attraverso un documento condiviso che faccia pressione sull'esecutivo e favorisca una nuova convocazione urgente a Palazzo Chigi. Per i sindacati, la cassa integrazione straordinaria in deroga prevista per le aziende dell'appalto, con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti, non offre risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti.