 Arrivano le targhe personalizzate per le auto in Italia: i migliori meme sui social | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arrivano le targhe personalizzate per le auto in Italia: i migliori meme sui social

Lifestyle fotogallery
7 foto

"Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva annunciato l'introduzione delle targhe personalizzate in Italia. Uguali alle attuali, con combinazioni di 22 lettere ammesse e di 3 caratteri numerici centrali, costeranno 600 euro e non saranno disponibili prima del 2028. Vediamo i meme più simpatici postati dagli utenti sul web

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Halloween 2026, 10 campi di zucche in Italia: dal Veneto alla Puglia

Lifestyle

A pochi giorni da Halloween torna l'appuntamento con il Pumpkin Patch, una tradizione che parte...

10 foto

Per Halloween arrivano i panettoni a base di zucca e cioccolato

Lifestyle

Halloween 2026 porta i panettoni a tema: Iginio Massari ha lanciato un panettone con marroni...

7 foto

Libri per bambini, 10 storie per festeggiare Halloween

Lifestyle

Streghette, fantasmi e mostri birichini: Halloween è alle porte! Nella nostra rubrica dei...

9 foto

World Pasta Day, numeri e curiosità su uno dei cibi più amati al mondo

Lifestyle

Non si arresta la passione globale della pasta: la produzione mondiale ha superato i 17 milioni...

10 foto

Viaggio a Tolosa, alla scoperta della “Città rosa” di Francia

Lifestyle

È la città dei mattoni rosa e degli infissi blu, dell’aviazione e della violetta, del ‘cassoulet’...

32 foto

ALTRE NOTIZIE

Sciopero generale, stop nel pubblico e privato. Allerta cortei. LIVE

live Cronaca

Le motivazioni della protesta riguardano principalmente il contrasto al carovita, la richiesta di...

Israele, Netanyahu avanti ma senza maggioranza alla Knesset. LIVE

live Mondo

L'ombra di finanziamenti illeciti dal Qatar per gli elettori arabi sul voto: la Commissione...

Mosca: due persone morte durante lo sminamento di Oleshky. LIVE

live Mondo

Un geniere e un'altra persona sono morti durante le operazioni per garantire il passaggio sicuro...