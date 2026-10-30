"Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva annunciato l'introduzione delle targhe personalizzate in Italia. Uguali alle attuali, con combinazioni di 22 lettere ammesse e di 3 caratteri numerici centrali, costeranno 600 euro e non saranno disponibili prima del 2028. Vediamo i meme più simpatici postati dagli utenti sul web