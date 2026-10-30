Arrivano le targhe personalizzate per le auto in Italia: i migliori meme sui social
"Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva annunciato l'introduzione delle targhe personalizzate in Italia. Uguali alle attuali, con combinazioni di 22 lettere ammesse e di 3 caratteri numerici centrali, costeranno 600 euro e non saranno disponibili prima del 2028. Vediamo i meme più simpatici postati dagli utenti sul web
- "A proposito di auto, una nota che si potrebbe definire di colore, introduciamo la possibilità per chi se ne vorrà avvalere di avere delle targhe personalizzate: ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella aveva annunciato le targhe personalizzate in Italia.
- Per le auto avranno un costo totale di 600 euro. Per i motoveicoli si scende a 360 euro; a entrambi andranno sommati i normali costi delle pratiche di immatricolazione. Qui una targa "dedicata" al modello
- Le nuove targhe 'on demand' potranno solo avere la struttura standard. Stile del font, dimensioni delle targhe, posizioni e colori (sfondo bianco con caratteri neri e bande blu laterali) rimarranno identici a quelli oggi in vigore e coordinati con le norme europee
- Tenendo conto che oggi si è arrivati alla lettera iniziale H e che durerà presumibilmente fino al 2028 (quando arriverà la J) saranno vietate combinazioni di lettere e numeri già assegnate. La combinazione, partendo dunque dalla lettera J in poi, non sarà libera al 100%.
- Resteranno escluse lettere storicamente vietate (come I, O, Q e U) che possono confondere la lettura. Ed anche lettere accentate o straniere o caratteri come Ç, Ñ, Ö, Ü o simboli speciali. La creatività si potrà dunque sbizzarrire utilizzando le restanti 22 lettere comprese X, Y, W, K, J, che sono ammesse.
- Lo schema sarà quello fisso di 7 caratteri (AA 000 AA) con numeri centrali da 0 a 9.
- L'entrata in vigore formale della normativa è prevista per il primo gennaio del 2028, ma successivamente a questo step, la Motorizzazione Civile dovrà emanare i regolamenti attuativi specifici e aggiornare i propri sistemi informatici e il Portale targhe personalizzate (nella foto il meme pubblicato da Raynair Italia: "Sono arrivate le targhe personalizzate e noi abbiamo scelto questa, vi piace?")