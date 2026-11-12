La rateizzazione decennale dei crediti del Superbonus rischia di avere pesanti conseguenze sui bilanci degli istituti bancari. Durante l'audizione del 10 novembre davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, ha spiegato che le banche possiedono tra il 70 e l'80% dei circa 18 miliardi di euro di compensazioni interessate dal rinvio, per un valore complessivo compreso fra 12 e 14 miliardi. Secondo le stime dell'associazione, il cambiamento potrebbe comportare svalutazioni per circa 3 miliardi di euro, con ripercussioni sulla redditività, sul patrimonio e sulla liquidità del settore. Gli istituti, infatti, hanno acquistato i crediti sulla base di scadenze già stabilite dalla legge, che verrebbero ora modificate, riducendone il valore economico. A questo si aggiungerebbe l'effetto dell'inflazione, che diminuirebbe il potere d'acquisto delle somme recuperate negli anni successivi. Le disposizioni contabili e prudenziali europee potrebbero inoltre imporre ulteriori conseguenze sui conti bancari, con rettifiche di valore da registrare già nei bilanci del 2026.