Introduzione
La Manovra 2027 introduce una modifica al calendario di utilizzo dei crediti fiscali del Superbonus, prevedendo di distribuire nell'arco di 10 anni le somme che avrebbero potuto essere compensate nel 2027. La disposizione, contenuta nel disegno di Legge di Bilancio, interessa oltre 20 miliardi di euro e ha suscitato le proteste di banche, imprese edili e professionisti.
Quello che devi sapere
Superbonus, cosa prevede la Manovra 2027
Il cambiamento è disciplinato dall'articolo 37 del disegno di Legge di Bilancio e riguarda le quote dei crediti d'imposta utilizzabili nel 2027, derivanti da interventi edilizi realizzati nel 2023 attraverso il Superbonus. In particolare, la disposizione interessa le agevolazioni trasferite mediante cessione del credito oppure riconosciute attraverso lo sconto in fattura.
Gli importi che sarebbero stati compensabili nel 2027 verrebbero suddivisi in 10 quote annuali identiche, utilizzabili dal 2027 al 2036. Resterebbero invece esclusi i crediti per i quali è già stata esercitata l'opzione di rateizzazione decennale prevista dalla normativa precedente. Non si tratta, quindi, di una modifica generalizzata di tutte le detrazioni edilizie, ma di un intervento su una specifica annualità di crediti già maturati.
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Le cifre della rateizzazione
Secondo la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, le compensazioni coinvolte ammontano complessivamente a 20,537 miliardi di euro. Con il nuovo meccanismo, nel 2027 sarebbe possibile utilizzare soltanto un decimo di questa cifra, pari a circa 2,05 miliardi. I restanti 18,48 miliardi verrebbero distribuiti nei nove esercizi successivi, fino al 2036. Le somme non verrebbero quindi cancellate ma vi sarebbe soltanto un cambio radicale dei tempi di fruizione, con ripercussioni sulla pianificazione finanziaria dei soggetti interessati.
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Perché il governo vuole rinviare i crediti
L'obiettivo della misura è contenere il fabbisogno finanziario dello Stato e limitare la crescita del debito pubblico. Le agevolazioni del Superbonus sono state infatti già registrate nei conti del deficit relativi al 2023, anno in cui sono state sostenute le spese. Il loro utilizzo attraverso la compensazione fiscale produce però effetti sulla disponibilità di cassa dello Stato negli esercizi successivi. Posticipare una parte consistente delle compensazioni significa dunque ridurre le necessità di finanziamento nel 2027, alleggerendo il ricorso all'emissione di titoli pubblici. La relazione tecnica precisa che il rinvio non modifica l'indebitamento netto, perché l'impatto sul disavanzo è stato contabilizzato in precedenza.
Banche, possibili perdite per 3 miliardi
La rateizzazione decennale dei crediti del Superbonus rischia di avere pesanti conseguenze sui bilanci degli istituti bancari. Durante l'audizione del 10 novembre davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, ha spiegato che le banche possiedono tra il 70 e l'80% dei circa 18 miliardi di euro di compensazioni interessate dal rinvio, per un valore complessivo compreso fra 12 e 14 miliardi. Secondo le stime dell'associazione, il cambiamento potrebbe comportare svalutazioni per circa 3 miliardi di euro, con ripercussioni sulla redditività, sul patrimonio e sulla liquidità del settore. Gli istituti, infatti, hanno acquistato i crediti sulla base di scadenze già stabilite dalla legge, che verrebbero ora modificate, riducendone il valore economico. A questo si aggiungerebbe l'effetto dell'inflazione, che diminuirebbe il potere d'acquisto delle somme recuperate negli anni successivi. Le disposizioni contabili e prudenziali europee potrebbero inoltre imporre ulteriori conseguenze sui conti bancari, con rettifiche di valore da registrare già nei bilanci del 2026.
Il nodo della costituzionalità
L'Associazione bancaria italiana ha sollevato anche dubbi di natura giuridica. Per Rottigni, intervenire su crediti acquistati sulla base di condizioni stabilite per legge equivarrebbe, sotto il profilo economico, a una ristrutturazione forzosa di un'obbligazione dello Stato. Il rappresentante dell'Abi ha inoltre richiamato la sentenza 111 del 2024 della Corte costituzionale, sostenendo che la disposizione potrebbe entrare in conflitto con i principi di tutela delle scelte economiche compiute dalle imprese sulla base delle norme precedenti. Si tratta, tuttavia, di contestazioni avanzate dall'associazione, non di una pronuncia che abbia già dichiarato illegittimo il nuovo intervento.
Le conseguenze per le imprese edili
La modifica rischia di avere effetti significativi anche sul settore delle costruzioni. Molte aziende hanno realizzato gli interventi agevolati concedendo ai committenti uno sconto direttamente in fattura, acquisendo in cambio crediti fiscali da utilizzare negli anni successivi. Lo slittamento delle compensazioni le costringerebbe a reperire altre risorse per far fronte agli obblighi tributari e alle spese correnti. L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha definito la disposizione fortemente iniqua, chiedendo di salvaguardare almeno le imprese che hanno applicato lo sconto in fattura. Per queste realtà, infatti, l'impossibilità di utilizzare le somme nei tempi inizialmente previsti potrebbe aggravare le difficoltà finanziarie e rendere più complicato ottenere credito.
I rilievi della Corte dei conti
Alle osservazioni degli operatori si aggiungono quelle della magistratura contabile. Nell'audizione del 9 novembre, la Corte dei conti ha avvertito che la ripartizione decennale del Superbonus provocherebbe una riduzione immediata della liquidità per chi possiede i crediti, pur offrendo un beneficio temporaneo ai conti pubblici. Il rilievo si inserisce in una valutazione più ampia della Manovra 2027, caratterizzata da una quota elevata di coperture non permanenti. Secondo i magistrati, soltanto il 30% delle maggiori entrate avrebbe natura strutturale, mentre il 25% sarebbe temporaneo e il restante 45% deriverebbe da anticipazioni di gettito. Una composizione che potrebbe rendere più impegnativo finanziare le misure negli anni successivi.
Le possibili modifiche in Parlamento
Il futuro della rateizzazione resta legato all'esame parlamentare della Manovra. Banche, costruttori e rappresentanti delle professioni tecniche chiedono di eliminare la disposizione oppure di limitarne l'applicazione, evitando conseguenze particolarmente pesanti per i soggetti che hanno già acquisito i crediti. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha manifestato disponibilità a valutare eventuali correttivi, subordinandoli però all'individuazione di nuove coperture finanziarie. Il confronto potrebbe quindi proseguire attraverso gli emendamenti alla Legge di Bilancio.
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