Scopo della stretta sul ricorso ai crediti d'imposta in presenza di cartelle pendenti è soprattutto quello di colpire le "scatole vuote", società aperte e poi chiuse che si lasciano alle spalle debiti sia fiscali sia previdenziali. Sono infatti numerose le situazioni di irregolarità che hanno visto in campo iniziative antifrode di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.