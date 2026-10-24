Manovra, Giorgetti: “Coperta corta, stiamo attenti a come ci si muove"

Il ministro dell’Economia è intervenuto in collegamento all'assemblea della Compagnia delle Opere. “Nella Legge di bilancio che approveremo la settimana prossima stiamo aspettando la rifinitura del margine concesso dalla clausola di scostamento da parte dell'Ue”, ha detto. Sulle misure ha ribadito: “La coperta è corta”. Pesano, ha aggiunto, “il rincaro delle materie prime” e “l'aumento dei tassi di interesse”. Ancora: “Penso che la posizione italiana sia equilibrata, il clima di burrasca è sempre all'orizzonte” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che la prossima settimana verrà approvata la Legge di bilancio. “Stiamo aspettando la rifinitura del margine concesso dalla clausola di scostamento da parte dell'Unione Europea”, ha spiegato. Sulle misure da inserire nella Manovra, però, ha ribadito: “La coperta è corta, dobbiamo essere molto attenti a come ci si muove”. Il ministro, riferendosi alle diverse posizioni in Europa, ha poi sottolineato: “Io penso che la posizione italiana sia equilibrata”.

Giorgetti: “Pesano materie prime e tassi sul debito” Giorgetti è intervenuto in videocollegamento all'assemblea della Compagnia delle Opere. “Un conto è fronteggiare il rincaro delle materie prime, un conto è affrontare sia questo che l'aumento dei tassi di interesse", ha detto il ministro. In vista della manovra, ha aggiunto, "la responsabilità consiglia di muoversi senza dimenticare gli obiettivi politici e i problemi di equilibrio sociale, ma anche tenendo conto che la coperta è corta e quindi dobbiamo essere molto attenti a come ci si muove”. Rispetto alle misure e alle varie ipotesi che circolano, Giorgetti ha precisato: "Nei prossimi giorni diventeranno pubbliche le cose molto targettizzate e ragionate che in questi giorni abbiamo discusso dentro al governo. Tra le componenti ciascuno ha le proprie sensibilità”, ma “la rotta deve essere sicura”. Vedi anche Manovra 2027, aliquota Irpef al 33% fino a 55 mila euro: cosa cambia