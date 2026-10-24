I membri dell'Esercito chiamati per aiutare le forze dell'ordine già stanziate sono tutti parà della Brigata Paracadutisti Folgore: non avranno poteri di polizia giudiziaria, non essendo agenti di pubblica sicurezza. Il ministro della Difesa Crosetto: "Avrei voluto che avessero la possibilità di disporre degli strumenti necessari". Il tema si lega alla carenza di organico tra polizia e carabinieri. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri "di Sky TG24 del 23 ottobre