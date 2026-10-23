Ha parlato di Manovra anche Tajani: "Noi dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i cittadini, impedire che si possa delinquere, che si possano saccheggiare negozi rubando col pretesto di manifestazioni. Si può manifestare senza distruggere, quindi noi abbiamo deciso di garantire il controllo del territorio rinforzando la presenza dello Stato con che potranno sostenere le forze dell'ordine nella loro azione di prevenzione di eventuali manifestazioni violente", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Contemporaneamente nella manovra stiamo lavorando per dare segnali importanti ai giovani. Pensiamo alla No Tax Area e a una serie di provvedimenti che possono agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e possano lavorare i giovani che vogliono formare una famiglia. Questo è l'obiettivo che abbiamo, con provvedimenti concreti, senza demagogia, senza chiacchiere, senza giustificazionismo, perché chi delinque è un delinquente. I giovani che hanno bisogno di risposte avranno tutte le risposte possibili da parte del governo", ha sottolineato.

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