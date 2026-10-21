Un ulteriore elemento da considerare è l'impatto sui conti pubblici. Il precedente innalzamento della soglia da 65 mila a 85 mila euro, introdotto nel 2023, ha prodotto minori entrate superiori alle stime iniziali. Secondo la Corte dei conti, il minor gettito complessivo è stato di circa 495 milioni di euro nel 2024 e 315 milioni nel 2025. Resta aperta anche la questione del reddito da lavoro dipendente o pensione che consente di accedere al forfettario con una seconda attività in partita Iva. Per il 2025 e il 2026 il limite è stato portato da 30 mila a 35 mila euro, ma senza proroghe dal 2027 tornerebbe alla soglia originaria. Forza Italia ha proposto di elevarlo a 40mila euro e rendere la modifica strutturale. Mantenere il limite a 35 mila euro comportava, secondo le stime della manovra 2026, un impatto negativo sui conti pubblici, inclusi gli effetti contributivi, di 79,4 milioni per il 2026 e 140,9 milioni per il 2027. Anche queste misure dipenderanno quindi dalle coperture disponibili.